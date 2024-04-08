Кристапс Порзингис высказался о своём участии в плей-офф в нынешнем сезоне

Бигмен «Бостон Селтикс» Кристапс Порзингис рассказал о своих мыслях накануне грядущего плей-офф в НБА.

«В прошлом году во время плей-офф я просто сидел дома в Латвии, смотря игры и следя за результатами. Я тогда думал, что, конечно, здорово закончить сезон пораньше, но ведь, когда он заканчивается, то делать остаётся абсолютно нечего. Что может быть лучше, чем играть в баскетбол в эту пору? Ничего», — приводит слова Порзангиса Eurohoops.

Кристапс попал в НБА в 2015 году. На счету у Порзингиса 10 игр в плей-офф за всю карьеру. Все они прошли во время пребывания латыша в «Даллас Маверикс».

Порзингис перешёл в «Бостон» во время предыдущего межсезонья в результате обмена с «Вашингтон Уизардс». «Селтикс» обеспечили себе первое место в Восточной конференции.

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