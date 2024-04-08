Экс-баскетболисту системы УНИКСа и участнику «Дома-2» грозит до 15 лет тюрьмы

Экс-игрок «УНИКС-2» и телепередачи «Дом-2» Виктор Шароваров был арестован за сбыт запрещённых веществ, сообщает StarHit.

Сообщается, что Виктор получил восемь пакетов с запрещённым веществом с целью сбыта в Москве. Шароваров, предположительно, оставил два свёртка в тайниках-закладках, а оставшиеся шесть были найдены в куртке спортсмена.

Мужчине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств)». Виктор может получение наказание в виде тюремного срока до 15 лет.

Шароваров выступал за «УНИКС-2» с 2008 по 2010 год. В последние годы 37-летний игрок был баскетболистом любительской команды из Нижегородской области «Takeshot 35+».

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