«Это моя мечта». Вембаньяма высказался о возможности сыграть за Францию на ОИ

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма высказался о возможности сыграть за сборную Франции на предстоящих Олимпийских играх в Париже.

«У меня нет никаких особых ожиданий. Мы представляем нашу родную страну. Это очень важно. Я не могу дождаться. Это моя мечта — быть на Олимпиаде. Моя мечта с детства. Я хочу выжать из этой возможности всё.

Когда я был ребёнком, я постоянно говорил своим родителям, что хотел бы поучаствовать на ОИ-2016 в Рио в составе баскетбольной команды. Я немного опоздал, но всё сложилось хорошо, так или иначе», — приводит слова Вембаньямы Eurohoops.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. Это будет первый крупный международный турнир, на котором примет участие Вембаньяма.

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