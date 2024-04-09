«Мне это не нравится». Игрок «Партизана» Кевин Пантер высказался о системе плей-ин

Баскетболист «Партизана» Кевин Пантер раскрыл своё отношение к системе плей-ин в Евролиге, которая была введена перед нынешним сезоном.

«Мне это не нравится. Для распределения мест у нас есть целых 34 игры. Этого вполне достаточно. Извините, конечно, но эта лига слишком конкурентная, здесь есть столько качественных игроков, а вы их бросаете в плей-ин», — приводит слова Пантера Basket News в социальной сети X (ранее — Twitter).

Перед последним туром регулярного чемпионата «Партизан» занимает 12 место в таблице. Единственным способом для команды попасть в плей-офф является плей-ин. Для этого белградская команда должна одолеть «Валенсию», а также рассчитывать на победу «Црвены Звезды» в матче с «Анадолу» Эфес.

Евролига. «Альба» — «Партизан»