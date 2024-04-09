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Шэмс Чарания поделился инсайдом о мнении руководителей команд НБА об уровне Бронни Джеймса

Шэмс Чарания поделился инсайдом о мнении руководителей команд НБА об уровне Бронни Джеймса
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Известный инсайдер Шэмс Чарания рассказал о том, какое мнение у руководителей команд НБА об уровне сына Леброна Джеймса Бронни.

«Когда я разговариваю с командами лиги, у всех есть общий консенсус в том, что Бронни в оборонительном плане уже находится на уровне НБА», — приводит слова Чарании Courtside Buzz в социальной сети X (ранее — Twitter).

Напомним, Бронни принял решение заявиться на драфт 2024 года. Таким образом, Джеймс может попасть в лигу спустя год выступлений на студенческом уровне за университет Южной Калифорнии. Также рассматривается вариант, при котором баскетболист может перенести свою заявку на 2025 год, если команды НБА этим летом не будут в нём заинтересованы.

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс неоднократно заявлял о своём желании выступить в одной команде с сыном.

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