Домантас Сабонис рассказал, с помощью чего изолировался от негатива вокруг своего имени

Бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис поделился тем решением, которое помогло ему в ментальном плане по ходу нынешнего сезона.

«Я удалил все свои социальные сети в начале сезона. Это было лучшее решение в моей жизни, теперь мне не приходится думать о критике в свою сторону. Я просто выхожу на паркет и играю в баскетбол. Единственные мнения, которые важны, — это слова тренеров и семьи. Нужно просто выходить на площадку и доверять своему стилю игры.

Что бы ни случилось, всегда что-то пролезает тебе в голову. Лучше вообще этого не замечать и не видеть. Это решение помогло мне в ментальном плане.

Теперь у меня куда больше свободного времени, мой разум чист. Я смотрю запись игр и учусь сам, мне не нужно слышать мнения посторонних людей», — заявил Сабонис на подкасте Эдриана Войнаровски.

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