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Домантас Сабонис: мой отец запретил мне играть за сборную Испании

Домантас Сабонис: мой отец запретил мне играть за сборную Испании
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Литовский бигмен «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис рассказал историю из детства о том, как его отец, Арвидас, запретил ему участвовать в тренировочном лагере национальной команды Испании.

«Когда мне было 14, проходил тренировочной лагерь сборной Испании. Они пытались меня туда пригласить, объясняя, что это просто возможность потренироваться. Но мой отец быстро прекратил все эти разговоры и сказал мне ехать в Литву», — заявил Сабонис на подкасте Эдриана Войнаровски.

Сабонис совершил свой профессиональный дебют в 16 лет, будучи игроком «Уникахи». Позже он был отправлен в «Малагу» на правах аренды, где продолжил выступать в испанском чемпионате. В 2014 году Домантас переехал в США и начал играть за «Гонзагу» на студенческом уровне.

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