Nike представил логотип предполагаемой линейки Виктора Вембаньямы

Американская компания Nike представила рекламный ролик, который, как предполагается, посвящён линейке центрового клуба НБА «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы.

В видео демонстрируются рисунки на полях, происхождение которых в кино часто связывают с инопланетянами. Прозвище Вембаньямы – Инопланетянин.

Фото: Скриншот видео Nike

Виктор подписал контракт с Nike на сумму выше $ 100 млн, ещё когда выступал во Франции. Ожидается, что в будущих компаниях фирмы он будет играть центральную роль.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Вембаньяма в среднем за матч набирает 21,3 очка, совершает 10,7 подбора и отдаёт 3,8 передачи.

Ранее сообщалось, что Вембаньяма сделал столько же блок-шотов, сколько Руди Гобер за два сезона.