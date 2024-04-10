Гомельский категорично высказался о судействе на последней минуте матча «Локо» и «Зенита»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мыслями о судейских решениях в концовке матча второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и петербургским «Зенитом».

Встреча закончилась победой гостей со счётом 91:86 (22:21, 24:19, 21:20, 24:26). В самой концовке игры главный тренер краснодарцев Александр Секулич, не справившись с эмоциями, подошёл вплотную к судьям, начав им что-то эмоционально говорить, за что получил технический фол.

«Честно говоря, решения арбитров на последней минуте, которые не вызывают сомнений, все были правильными. Тем не менее эта минута игрового времени длилась почти восемь. И это несмотря на то, что у Паскуаля и тайм-аутов к этому моменту не осталось», — сказал Гомельский на своей странице в социальных сетях.