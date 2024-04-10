Игроки «Мемфиса» не стали сразу атаковать кольцо соперника, увидев Вембаньяму в «краске»

Сегодня, 10 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 102:87 в пользу гостевой команды.

В середине третьей четверти произошёл забавный эпизод, во время которого игроки «Мемфиса» передумали сразу атаковать кольцо «Сан-Антонио», когда при выходе «три в одного» увидели центрового гостей Виктора Вембаньяму, находящегося в своей трёхсекундной зоне.

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Вембаньяма, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 31 минуту, набрав суммарно 18 очков (9 из 19 с игры), семь подборов, столько же блок-шотов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» 20-летнего центрового по итогам встречи составил «+15».