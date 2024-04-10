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Стало известно, по какой причине Энтони Дэвис пропустил матч с «Голден Стэйт»

Стало известно, по какой причине Энтони Дэвис пропустил матч с «Голден Стэйт»
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Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис не смог принять участия в матче с «Голден Стэйт Уорриорз» из-за головной боли, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» Дэвис по ходу встречи получил травму глаза и был вынужден досрочно завершить игру. Встреча между «Лейкерс» и «Уорриорз» завершилась победой подопечных Стива Керра со счётом 134:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. На его счету 33 очка, семь подборов и 11 результативных передач. Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал защитник Клэй Томпсон. Он набрал 27 очков и отдал три передачи.

После 79 матчей «Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с 44 победами и 35 поражениями. «Лейкерс» расположились на девятой строчке с 45 победами в 80 играх.

Что случилось с Леброном?
Леброн Джеймс прибыл на арену всего за час до начала матча с «Голден Стэйт»
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