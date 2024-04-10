Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами подряд

Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:105.

Сабонис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 7 с игры, 4 из 7 — штрафные), 13 подборов, пять результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-18».

Таким образом, 27-летний баскетболист прервал свою продолжительную серию по количеству матчей подряд с дабл-даблами — 61. Отметим, что в нынешнем сезоне у Сабониса в среднем 19,4 очка, 13,8 подбора и 8,2 результативной передачи. На данный момент «Сакраменто» занимает на Западе общее восьмое место — 45-34.