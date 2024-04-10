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Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами подряд

Сабонис прервал свою продолжительную серию по матчам с дабл-даблами подряд
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Центровой и один из лидеров «Сакраменто Кингз» Домантас Сабонис принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», в котором его команда потерпела поражение со счётом 121:105.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
112 : 105
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 40, Дорт - 18, Холмгрен - 15, Уильямс - 11, Джо - 10, Уиггинс - 7, Гидди - 4, Уильямс - 4, Уоллес - 3, Уотерс III, Бийомбо, Уильямс, Мускала
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Эллис - 26, Мюррэй - 15, Барнс - 10, Сабонис - 8, Митчелл - 8, Лайлз - 3, Джонс - 2, Макги, Дуарте, Везенков, Джонс, Эдвардс, Слоусон, Лень

Сабонис, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно восемь очков (2 из 7 с игры, 4 из 7 — штрафные), 13 подборов, пять результативных передач и один перехват. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-18».

Таким образом, 27-летний баскетболист прервал свою продолжительную серию по количеству матчей подряд с дабл-даблами — 61. Отметим, что в нынешнем сезоне у Сабониса в среднем 19,4 очка, 13,8 подбора и 8,2 результативной передачи. На данный момент «Сакраменто» занимает на Западе общее восьмое место — 45-34.

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