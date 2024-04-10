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Появилась новая информация по поводу степени тяжести травмы Адетокунбо

Появилась новая информация по поводу степени тяжести травмы Адетокунбо
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо избежал тяжёлого повреждения в матче с «Бостон Селтикс». Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания в социальных сетях.

«По словам источников в лиге, Яннис Адетокунбо избежал повреждения левого ахиллова сухожилия, что является наилучшим вариантом, и его возвращение в игру зависит от лечения и реабилитации после растяжения икры», — написал Чарания.

Напомним, Адетокунбо в концовке третьей четверти получил травму на ровном месте после ввода мяча из лицевой. Адетокунбо был вынужден досрочно завершить игру, поскольку, как стало известно, у него диагностировано растяжение икроножной мышцы.

В нынешнем сезоне 29-летний баскетболист принял участие в 72 матчах, набирая в среднем 30,7 очка, 11,6 подбора и 6,5 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 61,1, трёхочковых — 27,4. На данный момент «Бакс» занимают второе место на Востоке (47-31).

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