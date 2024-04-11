Стал известен фаворит на получение премии «Игрок года» в НБА
Согласно данным портала NBA Central, наиболее вероятным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который получит премию «Игрок года» за сезон-2023/2024, станет разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Получение им данной премии в коэффициентах оценивается в 1.57.
Также были названы другие игроки, которые также могут претендовать на это звание и была подсчитана их вероятность получения данного титула.
- Демар Дерозан - 2.2 («Чикаго Буллз»)
- Шей Гилджес-Александер - 26 («Оклахома-Сити Тандер»)
- Никола Йокич - 126 («Денвер Наггетс»)
- ДеАарон Фокс - 151 («Сакраменто Кингз»)
- Дэмьен Лиллард — 81 («Милуоки Бакс»)
- Деджонте Мюррей — 201 («Атланта Хоукс»)
- Леброн Джеймс — 201 («Лос-Анджелес Лейкерс»)
- Кевин Дюрант — 251 («Финикс Санз»)
Напомним, в текущем сезоне НБА Стефен Карри провёл 72 игры. В среднем за матч он набирает 26,4 очка, делает 4,4 подбора, 5,1 передачи и 0,7 перехвата.
Материалы по теме
Комментарии