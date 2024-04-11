Стал известен фаворит на получение премии «Игрок года» в НБА

Согласно данным портала NBA Central, наиболее вероятным игроком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который получит премию «Игрок года» за сезон-2023/2024, станет разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри. Получение им данной премии в коэффициентах оценивается в 1.57.

Также были названы другие игроки, которые также могут претендовать на это звание и была подсчитана их вероятность получения данного титула.

Демар Дерозан - 2.2 («Чикаго Буллз») Шей Гилджес-Александер - 26 («Оклахома-Сити Тандер») Никола Йокич - 126 («Денвер Наггетс») ДеАарон Фокс - 151 («Сакраменто Кингз») Дэмьен Лиллард — 81 («Милуоки Бакс») Деджонте Мюррей — 201 («Атланта Хоукс») Леброн Джеймс — 201 («Лос-Анджелес Лейкерс») Кевин Дюрант — 251 («Финикс Санз»)

Напомним, в текущем сезоне НБА Стефен Карри провёл 72 игры. В среднем за матч он набирает 26,4 очка, делает 4,4 подбора, 5,1 передачи и 0,7 перехвата.