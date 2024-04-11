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Кливленд Кавальерс — Мемфис Гриззлиз 110:98, как сыграли, победил Кливленд Кавальерс, результат матча НБА 11 апреля

«Кливленд» уверенно обыграл «Мемфис» благодаря дабл-даблам Аллена и Мобли
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В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:98.

НБА - регулярный чемпионат
11 апреля 2024, четверг. 02:10 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
110 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 29, ЛеВерт - 18, Гарлэнд - 16, Аллен - 16, Мобли - 12, Страс - 8, Окоро - 7, Ньянг - 4, Нэнс, Портер, Томпсон, Мобли, Бейтс, Моррис, Джонс
Мемфис Гриззлиз: Ларэвиа - 32, Джексон - 22, Пиппен Мл. - 18, Стивенс - 16, Симпсон - 4, Джемисон - 4, Аллен - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк

Баскетболисты «Кавальерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в три очка. Вторую четверть выиграли гости, выйдя вперёд на три балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Кливленда» сумели перехватить инициативу и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 11 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые и подвели итог встречи — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Кавальерс» стал защитник Донован Митчелл 29 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. В составе хозяев два игрока оформили дабл-дабл: центровой Джарретт Аллен, на счету которого 16 очков, 10 подборов и пять передач, и форвард Эван Мобли, у которого 12 очков, 12 подборов и одна передача.

В составе «Мемфиса» лучшим был американский форвард Джейк Ларэвиа, набравший 32 очка, семь подборов и одну передачу. На счету другого форварда Грегори Джексона 22 очка, два подбора и две передачи.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

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