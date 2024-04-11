«Кливленд» уверенно обыграл «Мемфис» благодаря дабл-даблам Аллена и Мобли

В Кливленде (США) на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Мемфис Гриззлиз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 110:98.

Баскетболисты «Кавальерс» создали небольшой задел в первой четверти, выиграв с разницей в три очка. Вторую четверть выиграли гости, выйдя вперёд на три балла к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Кливленда» сумели перехватить инициативу и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 11 очков. Решающая четверть также осталась за хозяевами, которые и подвели итог встречи — «+12».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Кавальерс» стал защитник Донован Митчелл 29 очков, сделал четыре подбора и восемь передач. В составе хозяев два игрока оформили дабл-дабл: центровой Джарретт Аллен, на счету которого 16 очков, 10 подборов и пять передач, и форвард Эван Мобли, у которого 12 очков, 12 подборов и одна передача.

В составе «Мемфиса» лучшим был американский форвард Джейк Ларэвиа, набравший 32 очка, семь подборов и одну передачу. На счету другого форварда Грегори Джексона 22 очка, два подбора и две передачи.

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