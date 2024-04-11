Юсуф Нуркич повторил уникальное достижение Денниса Родмана в НБА

Центровой «Финикс Санз» Юсуф Нуркич повторил достижение легендарного тяжёлого форварда Денниса Родмана в Национальной баскетбольной ассоциации. В нынешнем сезоне Нуркич в среднем за матч набирает 11,1 очка, делает 11,0 подбора и 3,8 передачи.

29-летний Нуркич в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс» набрал 3 очка, сделал 19 подборов и 10 передач. Боснийский центровой стал вторым игроком за последние 40 сезонов в НБА, кто набирал сумму из 25 подборов и передач, реализовав при этом один бросок с игры.

Отметим, что Нуркич реализовал один двухочковый бросок и один бросок со штрафной линии. «Финикс» обыграл «Клипперс» со счётом 124:108. На данный момент клуб из Аризоны занимает седьмое место в Западной конференции и борется за прямое попадание в плей-офф НБА.