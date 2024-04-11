Одноклубник Холмгрена объяснил, почему Чет заслуживает награды лучшему новичку НБА

Лёгкий форвард «Оклахома-Сити Тандер» Джейлен Уильямс рассказал, почему его напарник по команде Чет Холмгрен заслуживает награды лучшему новичку сезона в Национальной баскетбольной ассоциации.

«Его цифры говорят сами за себя… В прошлом году без него у нас было 50% побед, а сейчас у нас уже больше 50 побед за сезон. По-моему, это очень хороший знак», – приводит слова Джейлена Уильямса GQ.

Напомним, звание «Новичок года» является ежегодной премией. В сезоне-2022/2023 данное звание было присуждено тяжёлому форварду клуба «Орландо Мэджик» американцу Паоло Банкеро.

Ранее руководство НБА обновило и представило финальный список, состоящий из 10 игроков лиги, которые могут претендовать на звание «Новичок года».