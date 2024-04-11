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Бен Симмонс не попал в предварительный состав сборной Австралии на ОИ-2024

Сборная Австралии анонсировала предварительный состав из 22 игроков на Олимпиаду в Париже, сообщает Basket News. Игрок «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не попал в список.

Предварительный состав сборной Австралии на ОИ-2024

Ксавье Кукс («Чиба Джетс»)

Дайсон Дэниелс («Нью-Орлеан Пеликанс»)

Мэттью Деллаведова («Мельбурн Юнайтед»)

Данте Экзам («Даллас Маверикс»)

Сэм Фролинг («Таранаки Эйрс»)

Джонни Фёрфи («Канзас»)

Джош Гидди («Оклахома-Сити Тандер»)

Крис Гулдинг («Мельбурн Юнайтед»).

Джош Грин («Даллас Маверикс»)

Джо Инглс («Орландо Мэджик»)

Ник Кэй («Шимане Сусану Мэджик»)

Джок Ландейл («Хьюстон Рокетс»)

Уилл Магней («Голд Коаст Роллерс»)

Уилл Макдауэлл-Уайт («Нью-Зиланд Брейкрес»)

Джей Маквей («Хайдельберг»)

Патрик Миллз («Майами Хит»)

Киану Пиндер («Перт Уайлдкэтс»)

Дуоп Рит («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Матисс Тибулл («Портленд Трэйл Блэйзерс»)

Деян Васильевич («Аделаида»)

Джек Уайт («Оклахома-Сити Тандер»)

Рокко Зикарски («Брисбен Буллетс»)

Окончательный состав на ОИ-2024 будет включать в себя 10 игроков.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки