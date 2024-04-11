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Бен Симмонс не попал в предварительный состав сборной Австралии на ОИ-2024

Бен Симмонс не попал в предварительный состав сборной Австралии на ОИ-2024
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Сборная Австралии анонсировала предварительный состав из 22 игроков на Олимпиаду в Париже, сообщает Basket News. Игрок «Бруклин Нетс» Бен Симмонс не попал в список.

Предварительный состав сборной Австралии на ОИ-2024

Ксавье Кукс («Чиба Джетс»)
Дайсон Дэниелс («Нью-Орлеан Пеликанс»)
Мэттью Деллаведова («Мельбурн Юнайтед»)
Данте Экзам («Даллас Маверикс»)
Сэм Фролинг («Таранаки Эйрс»)
Джонни Фёрфи («Канзас»)
Джош Гидди («Оклахома-Сити Тандер»)
Крис Гулдинг («Мельбурн Юнайтед»).
Джош Грин («Даллас Маверикс»)
Джо Инглс («Орландо Мэджик»)
Ник Кэй («Шимане Сусану Мэджик»)
Джок Ландейл («Хьюстон Рокетс»)
Уилл Магней («Голд Коаст Роллерс»)
Уилл Макдауэлл-Уайт («Нью-Зиланд Брейкрес»)
Джей Маквей («Хайдельберг»)
Патрик Миллз («Майами Хит»)
Киану Пиндер («Перт Уайлдкэтс»)
Дуоп Рит («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
Матисс Тибулл («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
Деян Васильевич («Аделаида»)
Джек Уайт («Оклахома-Сити Тандер»)
Рокко Зикарски («Брисбен Буллетс»)

Окончательный состав на ОИ-2024 будет включать в себя 10 игроков.

Бен Симмонс демонстрирует свои навыки во время тренировки

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