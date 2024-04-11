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«Руна» и Джувэн Морган расторгли контракт по обоюдному согласию

«Руна» и Джувэн Морган расторгли контракт по обоюдному согласию
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Баскетболист «Руны» Джувэн Морган покинул команду, сообщает официальный сайт клуба. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне Морган провёл 28 матчей в Единой лиге, где в среднем набирал 13,6 очков, 6,6 подборов и 1,4 перехвата.

«Руна» не смогла пробиться в плей-ин из группы «Б», уступив в решающем матче ПБК МБА со счётом 75:82. В этой встрече Морган набрал 16 очков, 11 подборов, четыре ассиста и четыре перехвата.

26-летний американец имеет опыт в НБА. Джувэн имеет игровой опыт за такие команды, как «Юта Джаз», «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В общей сложности он провёл 52 игры в лиге.

Морган оказался в «Руне» в сентябре 2023 года. Московский клуб стал первым для Джувэна за пределами Северной Америки.

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