Стали известны планы «Бруклина» по поводу будущего Бена Симмонса в команде

Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс», выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации, не собирается отказываться от форварда Бена Симмонса, который на протяжении большей части сезона залечивает травму спины. Об этом сообщает известный журналист New York Post Брайан Льюис, который при этом является обозревателем команды из Нью-Йорка.

По информации источника, «Бруклин» намеревается сохранить Симмонса в составе на следующий сезон. В сезоне-2023/2024 Симмонс сыграл в 15 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем за игру 6,1 очка, 7,9 подбора и 5,7 передач.

За два сезона в «Бруклине» австралийский баскетболист провёл 57 матчей. При этом Симмонс в своей карьере полностью пропустил два полноценных сезона – первый в лиге и сезон-2021/2022.