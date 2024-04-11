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Руи Хатимура высказался о поражении «Лейкерс» от «Голден Стэйт»

Руи Хатимура высказался о поражении «Лейкерс» от «Голден Стэйт»
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура рассказал о том, как протекала игра «озёрников» с «Голден Стэйт Уорриорз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это была тяжёлая игра для нас. Мы пытались выяснить, будет ли кто-то играть или нет сегодня вечером. Думаю, что у нас, как у команды, сегодня вечером не было энергии, начиная с самого начала игры. Также думаю, что мы, как команда, просто не смогли добиться того, что делали несколько игр назад. Мы были активны, мы играли вместе, но сегодня ничего не добились», — приводит слова Хатимуры Lakers Nation.

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» со счётом 120:134. Команда из Лос-Анджелеса, как и «воины» гарантировала себе участие в стадии плей-ин НБА.

НБА - регулярный чемпионат
10 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 134
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 33, Ривз - 22, Хатимура - 20, Расселл - 14, Динвидди - 12, Хэйс - 11, Кристи - 2, Принс - 2, Каслтон - 2, Льюис - 2, Дэвис, Мэйс, Реддиш, Винсент
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 27, Карри - 23, Уиггинс - 17, Грин - 15, Подзиемски - 13, Пол - 11, Пэйтон II - 9, Куминга - 8, Джексон-Дэвис - 7, Сантос - 2, Киньонес - 2, Муди, Луни, Гаруба, Спенсер
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