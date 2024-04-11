Руи Хатимура высказался о поражении «Лейкерс» от «Голден Стэйт»

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Руи Хатимура рассказал о том, как протекала игра «озёрников» с «Голден Стэйт Уорриорз» в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации.

«Это была тяжёлая игра для нас. Мы пытались выяснить, будет ли кто-то играть или нет сегодня вечером. Думаю, что у нас, как у команды, сегодня вечером не было энергии, начиная с самого начала игры. Также думаю, что мы, как команда, просто не смогли добиться того, что делали несколько игр назад. Мы были активны, мы играли вместе, но сегодня ничего не добились», — приводит слова Хатимуры Lakers Nation.

«Лейкерс» проиграли «Голден Стэйт» со счётом 120:134. Команда из Лос-Анджелеса, как и «воины» гарантировала себе участие в стадии плей-ин НБА.