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Президент УНИКСа назвал команду, с которой хотел бы встретиться в финале Единой лиги

Президент УНИКСа назвал команду, с которой хотел бы встретиться в финале Единой лиги
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Президент УНИКСа Евгений Богачёв в преддверии матча с ЦСКА в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ признался, что хотел бы, чтобы его команда и армейцы встретились в финале турнира. Сейчас оба клуба борются за первое место по итогам регулярки: казанцы в настоящий момент занимают первое место, а красно-синие – второе.

Единая лига ВТБ . Группа А
13 апреля 2024, суббота. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хотелось бы сыграть заключительный матч регулярного чемпионата как можно лучше, но готовимся к любому варианту, потому что есть некоторые проблемы по составу. Есть травмированные. И у ЦСКА они тоже есть вроде. Но настрой боевой. Кто то один из нас победит точно. Ничьи, как в футболе, здесь быть не может (смеётся).

Баскетбол — вид спорта непредсказуемый. Мы как то в матче с «Локомотивом» вели +22 и проиграли в итоге с разницей в восемь очков. Но такого, прямо ключевого значения эта игра сейчас, думаю, иметь не будет. ⟨...⟩
ЦСКА — классная и сильная команда. С большим уважением относимся к ним. В клубе работает очень опытный руководитель — мой друг и соперник Андрей Ватутин. Посмотрим, кто кого победит. Все впереди. Попасть в финал бы. Я мечтал бы выйти там на ЦСКА. А сейчас будет промежуточная игра», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

Единая лига определила даты матчей плей-ин и плей-офф нынешнего сезона.

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