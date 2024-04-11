Названа команда из топ-3 Единой лиги, куда перейдёт американец Джувэн Морган

Американский форвард Джувэн Морган продолжит карьеру в «Зените». Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Напомним, сегодня, 11 апреля, стало известно, что американец расторг контракт с «Руной». Отмечалось, что стороны это сделали по обоюдному согласию.

Морган обладает опытом игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Джувэн выступал за такие команды, как «Юта Джаз», «Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс». В общей сложности он провёл в лиге 52 игры. Морган оказался в «Руне» в сентябре 2023 года. Московский клуб стал для Джувэна первым за пределами Северной Америки.

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе А и ниже его уже не опустится. Примечательно, что сине-бело-голубым придётся отзаявить кого-то из своих легионеров, так как Морган станет седьмым иностранцем в команде.

Ранее сообщалось, что защитник «Астаны» Карвел Андерсон продолжит карьеру в краснодарском «Локомотиве-Кубань».