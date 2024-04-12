Инсайдер рассказал, как в будущем «Кливленд» может поступить с Донованом Митчеллом

Североамериканский журналист и инсайдер Марк Стайн в своём последнем материале на платформе Substack высказался по поводу контрактной ситуации атакующего защитника Донована Митчелла с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Кливленд Кавальерс».

«Митчелл входит в последний гарантированный год своего текущего контракта в следующем сезоне. Если не будет продления [контракта], другие команды придут к убеждению, что «Кавальерс» попытаются вынужденно обменять его в ближайшие месяцы, если они не смогут договориться с ним о продлении», — написал Стайн.

В нынешнем сезоне 27-летний Митчелл принял участие в 54 матчах, набирая в среднем 26,5 очка, 6,1 результативной передачи и 5,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 46,2, трёхочковых — 36,8. На данный момент «Кливленд» занимает четвёртое место на Востоке (47-33).

Донован Митчелл пообщался с Дэвидом Бекхэмом после матча НБА: