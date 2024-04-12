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Баскетболисты АЕКа устроили бойкот из-за задолженности по зарплате

Баскетболисты АЕКа устроили бойкот из-за задолженности по зарплате
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Баскетболисты АЕКа устроили бойкот из-за невыплаты заработной платы, сообщает Basket News со ссылкой на греческие СМИ.

По данным источника, все игроки АЕКа бойкотировали тренировки из-за долгов. Игроки уже несколько месяцев не получают зарплату. Несмотря на то что руководство обещает частично погасить задолженность игрокам в пятницу, 12 апреля, бойкот продолжается.

Требуя выплатить зарплату, игроки встретились в четверг с владельцем клуба Макисом Ангелопулосом. Также сообщается, что баскетболист Джастин Тиллман принял решение покинуть команду. Он уже находится в США и не планирует возвращаться.

14 апреля БК АЕК предстоит провести матч с «Лаврио» в регулярном чемпионате. На данный момент АЕК занимает седьмое место в турнирной таблице.

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