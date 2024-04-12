Дабл-дабл Вучевича и 39 очков Дерозана помогли «Чикаго» уверенно обыграть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:127.

Баскетболисты «Буллз» выиграли первую четверть с разницей в одно очко. Во второй четверти снова сильнее были гости, упрочив преимущество до девяти баллов к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Чикаго» закрепили свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 19 очков. Решающая четверть снова осталась за гостями, которые и подвели итог матчу — «+22».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Буллз» стал американский форвард Демар Дерозан, который набрал 39 очков, сделал четыре подбора и семь передач. Дабл-дабл в этом матче на счету черногорского центрового Николы Вучевича: 27 очков, 11 подборов и четыре передачи. Лучшим в составе «Детройта» был центровой Джейлен Дюрен, у которого также дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и три передачи.