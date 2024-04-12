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Детройт Пистонс — Чикаго Буллз 105:127, как сыграли, победил Чикаго Буллз, результат матча НБА 12 апреля

Дабл-дабл Вучевича и 39 очков Дерозана помогли «Чикаго» уверенно обыграть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Детройт Пистонс» принимал «Чикаго Буллз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 105:127.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
105 : 127
Чикаго Буллз
Чикаго
Детройт Пистонс: Дюрен - 20, Сассер - 20, Айви - 16, Мету - 15, Флинн - 12, Роден - 8, Фурнье - 5, Браун - 4, Бейхайм - 3, Уайзмен - 2, Ноуэлл, Гибсон
Чикаго Буллз: Дерозан - 39, Вучевич - 27, Уайт - 18, Терри - 12, Грин - 11, Карузо - 8, Картер - 5, Саного - 4, Крэйг - 3, Битим, Фанк, Дрелл

Баскетболисты «Буллз» выиграли первую четверть с разницей в одно очко. Во второй четверти снова сильнее были гости, упрочив преимущество до девяти баллов к большому перерыву. В третьей четверти баскетболисты «Чикаго» закрепили свой успех и перед финальной двенадцатиминуткой лидировали с разницей в 19 очков. Решающая четверть снова осталась за гостями, которые и подвели итог матчу — «+22».

Самым результативным игроком по очкам в составе «Буллз» стал американский форвард Демар Дерозан, который набрал 39 очков, сделал четыре подбора и семь передач. Дабл-дабл в этом матче на счету черногорского центрового Николы Вучевича: 27 очков, 11 подборов и четыре передачи. Лучшим в составе «Детройта» был центровой Джейлен Дюрен, у которого также дабл-дабл: 20 очков, 11 подборов и три передачи.

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