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Бэйлесс назвал команду-претендент на чемпионство в НБА, в которой он сомневается

Бэйлесс назвал команду-претендент на чемпионство в НБА, в которой он сомневается
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Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс выразил мнение, что баскетболисты «Миннесоты Тимбервулвз» вряд ли проявят себя в предстоящем розыгрыше плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я просто в них не верю. Даже если у них будет Карл-Энтони Таунс, всё равно будет складываться такое ощущение, будто им [«Миннесоте»] чего-то не хватает. Я не верю в них в плей-офф», — заявил Бэйлесс в эфире программы UNDISPUTED.

Отметим, что на данный момент «Миннесота» занимает в Западной конференции общее второе место, имея в своём распоряжении 55 побед при 25 поражениях. Лучшим бомбардиром в стане «Тимбервулвз» является атакующий защитник Энтони Эдвардс — 26,3 очка.

Эдвардс реализовал дальнюю трёшку под выкрик «Стеф Карри»:

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