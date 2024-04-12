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Ванвлит смазал трёхочковый бросок, который сравнял бы счёт в матче «Юта» — «Хьюстон»

Ванвлит смазал трёхочковый бросок, который сравнял бы счёт в матче «Юта» — «Хьюстон»
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Сегодня, 12 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 124:121 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 04:00 МСК
Юта Джаз
Ньютаун
Окончен
124 : 121
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Юта Джаз: Саманич - 22, Джордж - 20, Сенсабо - 17, Хортон-Такер - 16, Лофтон Мл. - 14, Джузэнг - 10, Юртсевен - 10, Базли - 8, Хендрикс - 5, Поттер - 2, Престон, Льюис
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 42, Уитмор - 18, Томпсон - 15, Грин - 13, Ландейл - 9, Брукс - 8, Смит II - 7, Холидей - 6, Грин - 3, Сэмюэлс, Хинтон, Уильямс, Баллок, Марьянович

Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит за шесть секунд до конца основного времени игры имел возможность сравнять счёт после попытки из-за дуги и потери баскетболистов «Юты». Однако защитник гостей промахнулся, а хозяева забрали подбор на своём щите.

ВИДЕО

Ванвлит, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (12 из 30 с игры, где 9 из 13 — трёхочковые), семь подборов, столько же результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+12».

Момент с игроком «Рокетс»:
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