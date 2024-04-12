Ванвлит смазал трёхочковый бросок, который сравнял бы счёт в матче «Юта» — «Хьюстон»

Сегодня, 12 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Юта Джаз» принимала «Хьюстон Рокетс». Игра завершилась со счётом 124:121 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит за шесть секунд до конца основного времени игры имел возможность сравнять счёт после попытки из-за дуги и потери баскетболистов «Юты». Однако защитник гостей промахнулся, а хозяева забрали подбор на своём щите.

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Ванвлит, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 42 очка (12 из 30 с игры, где 9 из 13 — трёхочковые), семь подборов, столько же результативных передач, два перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс-минус» разыгрывающего по итогам встречи составил «+12».