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41 очко Карри и Куминги принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

41 очко Карри и Куминги принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»
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Сегодня, 12 апреля, в Портленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 100:92.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
92 : 100
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Эйтон - 25, Хендерсон - 18, Уокер - 17, Мюррэй - 14, Рит - 8, Хагенс - 5, Минайя - 3, Рупер - 2, Саймонс, Браун, Шарп, Баджи
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 22, Куминга - 19, Уиггинс - 15, Джексон-Дэвис - 10, Подзиемски - 9, Луни - 9, Пол - 8, Муди - 8, Гаруба, Сантос, Робинсон, Шарич, Киньонес, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал центровой «Портленда» Деандре Эйтон. На его счету 25 очков, 11 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Скут Хендерсон отметился 18 очками, тремя подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Cтефен Карри. Он набрал 22 очка, совершил семь подборов и отдал восемь передач. Тяжёлый форвард Жонатан Куминга отметился 19 очками, шестью подборами и одной передачей.

После 80 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 45 победами и 35 поражениями. «Портленд» расположился на 14-й строчке с 21 победой в 80 играх.

Регулярка НБА. Календарь
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