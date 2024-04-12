41 очко Карри и Куминги принесли «Голден Стэйт» победу над «Портлендом»

Сегодня, 12 апреля, в Портленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), где встретились местный «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости одержали победу со счётом 100:92.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Портленда» Деандре Эйтон. На его счету 25 очков, 11 подборов и одна результативная передача. Его партнёр по команде защитник Скут Хендерсон отметился 18 очками, тремя подборами и 12 передачами.

Самым результативным в составе «Голден Стэйт» стал разыгрывающий Cтефен Карри. Он набрал 22 очка, совершил семь подборов и отдал восемь передач. Тяжёлый форвард Жонатан Куминга отметился 19 очками, шестью подборами и одной передачей.

После 80 матчей «Голден Стэйт» занимает девятое место в Западной конференции с 45 победами и 35 поражениями. «Портленд» расположился на 14-й строчке с 21 победой в 80 играх.