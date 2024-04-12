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Болельщик кинул куриное крылышко на середину площадки в концовке матча НБА

Сегодня, 12 апреля, завершился очередной матч в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». Игра завершилась со счётом 135:123 в пользу гостевой команды.

За 46 секунд до конца основного времени игры один из болельщиков на трибунах кинул на середину площадки куриное крылышко, когда игроки «Нью-Орлеана» начинали разыгрывать атаку. Судья моментально остановил встречу, а персонал арены изъял посторонний предмет.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей сегодня стали тяжёлый форвард Зайон Уильямсон и атакующий защитник Си Джей Макколлум — 31 очко каждый. Атакующий защитник Трей Мёрфи добавил 27 очков, пять подборов и четыре результативные передачи.