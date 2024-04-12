Турнирные расклады в НБА на 12 апреля: кто выходит в плей-офф и сыграет в плей-ин

14 апреля в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) завершится выступление команд в регулярном чемпионате. 20 апреля стартует раунд плей-офф, куда напрямую пробьются первые шесть клубов из каждой конференции — Западной и Восточной. Клубы, которые будут занимать места с 7-го по 10-е, примут участие в турнире плей-ин.

Фото: nba.com

Формат проведения турнира плей-ин следующий: победитель первой пары сыграет с проигравшей командой из второй. В результате станет известен клуб, который окажется в плей-офф под восьмым посевом. Победитель второй пары напрямую пробьётся в плей-офф под седьмым посевом. Плей-ин будет проведён с 16 по 19 апреля.

На данный момент в плей-ин от Запада проходят «Финикс Санз» (седьмое место) и «Сакраменто Кингз» (восьмое), а также «Лос-Анджелес Лейкерс» (девятое место) и «Голден Стэйт Уорриорз» (10-е).

В Восточной конференции за первую путёвку в плей-офф поспорили бы «Филадельфия Сиксерс» и «Майами Хит», занимающие седьмое и восьмое места соответственно. На девятом и 10-м местах идут «Чикаго Буллз» и «Атланта Хоукс».