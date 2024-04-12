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Timeout Basketbol: «Зенит» подписал контракт с американцем Джошем Карлтоном

Timeout Basketbol: «Зенит» подписал контракт с американцем Джошем Карлтоном
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«Зенит» подписал контракт с американским центровым Джошем Карлтоном, выступавшим за «Дарушшафаку». Об этом информирует турецкое издание Timeout Basketbol. Сообщается, что петербургская команда заплатила выкуп за игрока.

Карлтону 25 лет. За время профессиональной карьеры, помимо «Дарушшафаки», он выступал в «Ле-Мане», и «Метрополитане».

«Зенит» сейчас занимает третье место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ в группе А и уже не опустится ниже. В следующем туре, который будет последним в регулярном чемпионате, сине-бело-голубые сыграют с пермской «Пармой».

Матч пройдёт в Санкт-Петербурге 14 апреля и начнётся в 16:00 мск. Ранее сообщалось, что «Зенит» подписал контракт с американским форвардом Джувэном Морганом.

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