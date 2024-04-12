Джон Стоктон раскритиковал вакцину от COVID-19, поделившись своим опытом

Легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон публично изложил причины, по которым он выступает против вакцинации и рекомендаций по борьбе с COVID-19.

«Я заразился гриппом, несмотря на вакцину. Мой ребёнок пострадал из-за вакцины. Возможно, в словах нашего мануального терапевта (терапевт «Юты». — прим. «Чемпионата») была доля правды. В течение 30 лет я читал много книг, изучая этот вопрос. Чтобы найти истину, я складывал воедино неофициальную информацию, личный опыт, здравый смысл и разные точки зрения.

Я думаю, сейчас принято считать, что от инфекции умерло 150 привитых профессиональных спортсменов – в расцвете сил. Я думаю, их более тысячи. Я не утверждаю, что их 1000, но может быть и так. Это большое число», — приводит слова Стоктона издание Fadeaway World.

Стоктон стал приверженцем альтернативной медицины еще во время выступления за «Юту Джаз». Он считает, что этот подход позволил ему провести 17 сезонов без единой пропущенной по здоровью игры.

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