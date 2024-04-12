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«Сакраменто» лишился шансов попасть в плей-офф НБА напрямую

«Сакраменто» лишился шансов попасть в плей-офф НБА напрямую
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Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» после поражения в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:135) утратил шансы на прямой выход в плей-офф и будет пробиваться в эту стадию через раунд плей-ин.

НБА - регулярный чемпионат
12 апреля 2024, пятница. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 135
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Сакраменто Кингз: Фокс - 33, Барнс - 22, Мюррэй - 19, Сабонис - 18, Митчелл - 13, Лайлз - 6, Везенков - 5, Эллис - 5, Лень - 2, Дуарте, Эдвардс, Слоусон, Джонс, Джонс
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 31, Макколлум - 31, Мёрфи - 27, Альварадо - 14, Валанчюнас - 13, Дэниэлс - 10, Джонс - 5, Маршалл - 2, Зеллер - 2, Хоукинс, Лидделл, Райан, Робинсон-Эрл

В настоящий момент «Сакраменто» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе игроков «Кингз» 45 побед при 35 поражениях. Девятое и 10-е места занимают «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» соответственно.

В активе обоих клубов также 45 побед и 35 поражений. На седьмом месте «Финикс Санз» (47 — 33). А на шестой позиции «Пеликанс», у которых 48 побед и 32 поражения. В регулярном чемпионате командам осталось сыграть два матча.

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