«Сакраменто» лишился шансов попасть в плей-офф НБА напрямую

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Сакраменто Кингз» после поражения в матче регулярного чемпионата с «Нью-Орлеан Пеликанс» (123:135) утратил шансы на прямой выход в плей-офф и будет пробиваться в эту стадию через раунд плей-ин.

В настоящий момент «Сакраменто» занимает восьмое место в турнирной таблице НБА Западной конференции. В активе игроков «Кингз» 45 побед при 35 поражениях. Девятое и 10-е места занимают «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Голден Стэйт Уорриорз» соответственно.

В активе обоих клубов также 45 побед и 35 поражений. На седьмом месте «Финикс Санз» (47 — 33). А на шестой позиции «Пеликанс», у которых 48 побед и 32 поражения. В регулярном чемпионате командам осталось сыграть два матча.