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Чарльз Баркли показал Зайону Уильямсону, как нужно падать, чтобы избежать травмы в НБА

Чарльз Баркли показал Зайону Уильямсону, как нужно падать, чтобы избежать травмы в НБА
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Член зала Славы баскетбола и ведущий шоу Inside The NBA Чарльз Баркли в эфире программы показал тяжёлому форварду «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайону Уильямсону, как нужно падать, чтобы избежать серьёзной травмы руки в Национальной баскетбольной ассоциации.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что в матче регулярного чемпионата с «Сакраменто Кингз» Уильямсон повредил левое запястье во время одного из игровых эпиздов, когда неудачно приземлился на паркет. «Нью-Орлеан» обыграл на выезде «королей» со счётом 135:123.

Самым результативным в составе «Пеликанс» стал Уильямсон. Он набрал 31 очко, совершил четыре подбора и отдал шесть передач. Защитник Си Джей Макколлум также отметился 31 очком, сделал четыре подбора и семь передач.

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