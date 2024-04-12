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Лука Дончич близок к повторению достижения Леброна Джеймса в борьбе за MVP НБА

Лука Дончич близок к повторению достижения Леброна Джеймса в борьбе за MVP НБА
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации набирает в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора, 9,8 передачи. При этом словенский баскетболист может стать вторым в истории игроком после Леброна Джеймса, который в среднем набирает больше 30 очков, семи подборов и шести передач за сезон, но не стал самым ценным игроком сезона (MVP).

В 2006 году Леброн набирал 31,4 очка, 7,0 подбора и 6,6 передачи и стал по итогам сезона вторым в голосовании за награду MVP, уступив канадскому разыгрывающему «Финикс Санз» Стиву Нэшу.

На данный момент «Даллас» с Дончичем в составе занимает пятое место в Западной конференции. Клуб из Техаса имеет статистику в 50 побед при 30 поражениях.

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