Американец Карвел Андерсон перешёл в «Локомотив-Кубань»

Американский защитник Карвел Андерсон продолжит карьеру в краснодарском клубе «Локомотив-Кубань». Об этом информирует пресс-служба «Астаны», за которые выступал басктетболист. Согласно условиям соглашения, казахстанский клуб получит финансовую компенсацию за переход.

В общей сложности Андерсон провёл за «Астану» 39 матчей в Единой лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 16,1 очка, совершал 2,7 подбора и отдавал 2,7 передачи.

«Благодарим игрока за самоотдачу, за все пережитые вместе яркие эмоции и победы! Желаем всего самого наилучшего в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Астаны».

В следующем туре, который будет заключительным в регулярном чемпионате, «Локомотив-Кубань», гарантировавший четвёртое место в группе А, сыграет дома с «Енисеем». Матч пройдёт 13 апреля и начнётся в 15:00 мск.