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«Он лучший форвард, которого я когда-либо видел». Стэн ван Ганди — о Луке Дончиче

«Он лучший форвард, которого я когда-либо видел». Стэн ван Ганди — о Луке Дончиче
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Бывший главный тренер ряда клубов НБА, ныне комментатор и эксперт Стэн ван Ганди назвал Луку Дончича величайшим форвардом в истории НБА.

«Я думаю, что лучший форвард, которого я когда-либо видел, — это Лука Дончич… Но именно как форвард. В этом плане он лучший», — приводит слова ван Ганди аккаунт NBACentral на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации набирает в среднем 33,9 очка, 9,2 подбора, 9,8 передачи.

При этом словенский баскетболист может стать вторым в истории игроком после Леброна Джеймса, который в среднем набирает больше 30 очков, семи подборов и шести передач за сезон, но не стал самым ценным игроком сезона (MVP).

Главным претендентом на звание MVP в этом году считается центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич. Его статистика сезона: 26,5 очка за игру, 12,4 подбора, девять передач. Лука Дончич на данный момент является вторым в рейтинге НБА на звание самого ценного игрока лиги.

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