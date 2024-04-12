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Стало известно, кто станет главной целью «Филадельфии» в межсезонье НБА

Стало известно, кто станет главной целью «Филадельфии» в межсезонье НБА
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Баскетбольный клуб «Филадельфия Сиксерс» пристально следит за ситуацией вокруг форварда «Лос-Анджелес Клипперс» Пола Джорджа, которого команда из Пенсильвании желает заполучить в предстоящее межсезонье.

«У «Сиксерс» достаточно возможностей для значительного шага. И они намерены сделать именно это. Ожидается, что нападающий «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж станет их главной целью, если он откажется от контрактной опции игрока в Лос-Анджелесе на $ 48,8 млн в следующем сезоне.

Эмбиид и Рид — единственные игроки, имеющие контракт в этом сезоне. А контракт Рида станет негарантированным, если «Сиксерс» не удастся выйти во второй раунд», – приводит слова журналиста Кейта Помпи The Philadelphia Inquirer.

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