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Тони Паркер: бюджет АСВЕЛа на следующий сезон неизбежно снизится

Тони Паркер: бюджет АСВЕЛа на следующий сезон неизбежно снизится
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Президент АСВЕЛа Тони Паркер заявил о финансовых сложностях команды, из-за которых будет сокращён бюджет клуба на следующий сезон.

«Бюджет АСВЕЛа на следующий сезон неизбежно снизится, времена были очень тяжёлые», — приводит слова Паркера Le Progres.

Согласно данным Национальной дирекции по консалтингу и управленческому контролю профессиональных клубов, АСВЕЛ занимает второе место в Евролиге по бюджету (€ 21 млн) на нынешний сезон, уступая лишь «Монако». Команда ежегодно тратит порядка € 7,2 млн на зарплаты баскетболистам.

Перед последним матчем сезона французский коллектив занимает предпоследнее место в таблице регулярного сезона Евролиги. В национальном чемпионате АСВЕЛ идёт на третьей позиции.

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