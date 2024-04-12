Словения планирует натурализовать американца Джоша Небо для игры за сборную

Игрок «Маккаби» Тель-Авив Джош Небо может оказаться в сборной Словении, сообщает Basket News. Американец может принять участие в квалификационных матчах на Олимпиаду в Париже.

Словения уже имеет натурализованных игроков в своём составе, таких как Майк Тоби и Джордан Морган. Тоби выступает за балканскую сборную на всех международных турнирах с 2020 года. Морган, в свою очередь, принимал участие в квалификационных матчах чемпионаты Европы и мира.

Отборочные матчи на ОИ-2024 состоятся со 2 по 7 июля. Словении предстоит встретиться с национальными командами Греции, Доминиканской Республики, Хорватии, Новой Зеландии и Египта.

В нынешнем сезоне Евролиги Небо в среднем набирает 11,1 очка и 7,3 подбора.

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