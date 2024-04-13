«Я бы так никогда не сделал». Григонис высказался о критике Вильдосы Атаманом

Литовский защитник «Панатинаикоса» Марюс Григонис высказался о том, как главный тренер команды Эргин Атаман публично раскритиковал баскетболиста греческого клуба Луку Вильдосу.

«Я бы никогда так не сделал. Это не в моём стиле и не соотносится с моим мировоззрением, но нужно всегда быть готовым к препятствиям в баскетболе. Не только физически, но и ментально. Нужно очень много уделять времени своему ментальному состоянию, если хочешь выступать на высоком уровне стабильно. Я постоянно призываю Бальцеровского к таким практикам.

Очень сложно, будучи молодым игроком, быть атакованным со стороны своего главного тренера, тем более публично. Я прошёл школу Ясикявичюса, так что я лично готов ко всему», — приводит слова Григониса Eurohoops.

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