Новичок «Далласа» рассказал о смерти своей мамы после долгой борьбы с раком

Центровой и новичок «Далласа Маверикс» Дерек Лайвли в своих социальных сетях заявил, что его мать, Кэти Дрисдейл, скончалась после продолжительной борьбы с раком.

«Моё сердце разрывается, когда я прощаюсь с самым важным для меня человеком в мире, моим лучшим другом, моим супергероем, моей самой большой болельщицей и мамой, Кэти Дрисдейл. В этом мире нет никого, кто мог бы любить тебя больше, чем твоя мать.

Какой бы сильной и упрямой она ни была, я наблюдал за её борьбой, борьбой в течение последних 11 лет, и теперь её битва закончилась в окружении семьи, друзей и её товарищей по команде.

Я действительно не могу представить свою жизнь без неё, но я знаю, что у меня на трибунах всегда есть ангел, который подбадривает меня и кричит на меня, если я делаю что-то не так», — написал Лайвли.