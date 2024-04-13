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Джоэл Эмбиид незамедлительно удалился в раздевалку после травмы колена

Джоэл Эмбиид незамедлительно удалился в раздевалку после травмы колена
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На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 82:66 в пользу домашней команды.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 28, Убре - 21, Харрис - 14, Лоури - 7, Хилд - 6, Рид - 6, Батюм - 5, Мелтон - 3, Пэйн - 3, Бамба, Даутин, Каунсил, Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Банкеро - 22, Саггс - 20, Вагнер - 17, Энтони - 7, Айзек - 5, Битадзе - 5, Фульц - 4, Картер - 4, Харрис - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард

В концовке второй четверти центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид повредил колено после успешного прохода и лэй-апа. Как итог, центровой незамедлительно удалился в раздевалку, однако смог появиться на площадке во второй половине встречи.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 34,8 очка, 11 подборов и 5,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,1, трёхочковых — 37,9. На данный момент «Сиксерс» занимают седьмое место на Востоке (45-35).

Момент с судьей и Эмбиидом:
Видео
Судья разочарованно отреагировал на удачные действия Джоэла Эмбиида в нападении
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