Джоэл Эмбиид незамедлительно удалился в раздевалку после травмы колена

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимает «Орландо Мэджик». На момент написания новости счёт на табло — 82:66 в пользу домашней команды.

В концовке второй четверти центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид повредил колено после успешного прохода и лэй-апа. Как итог, центровой незамедлительно удалился в раздевалку, однако смог появиться на площадке во второй половине встречи.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 38 матчах, набирая в среднем 34,8 очка, 11 подборов и 5,6 результативной передачи при общем проценте реализации бросков с игры 53,1, трёхочковых — 37,9. На данный момент «Сиксерс» занимают седьмое место на Востоке (45-35).