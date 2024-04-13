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Филадельфия Сиксерс — Орландо Мэджик 125:113, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 13 апреля

«Филадельфия» обыграла и опередила в таблице «Орландо», поднявшись в зону плей-офф НБА
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В ночь с 12 на 13 апреля мск на площадке «Веллс Фарго-центра» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Филадельфия Сиксерс» в очной борьбе за повышение из зоны плей-ин Восточной конференции в зону основного плей-офф переиграли «Орландо Мэджик» со счётом 125:113.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 02:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
125 : 113
Орландо Мэджик
Орландо
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 32, Макси - 28, Убре - 21, Харрис - 14, Лоури - 7, Хилд - 6, Рид - 6, Батюм - 5, Мелтон - 3, Пэйн - 3, Бамба, Даутин, Каунсил, Смит
Орландо Мэджик: Вагнер - 24, Банкеро - 22, Саггс - 20, Вагнер - 17, Энтони - 7, Айзек - 5, Битадзе - 5, Фульц - 4, Картер - 4, Харрис - 3, Инглс - 2, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл — 32 набранных очка и 13 подборов. В концовке второй четверти лидер «Филадельфии» повредил колено и досрочно покинул площадку, отправившись в раздевалку, но после большого перерыва смог вернуться в игру.

Эта победа позволила «Сиксерс» подняться в зону плей-офф Востока, сместив «Мэджик» с шестой строчки турнирной таблицы. «Филадельфия» выиграла в седьмой раз подряд, пять побед из этой серии были одержаны после возвращения в строй Эмбиида, пропустившего несколько игр из-за травмы.

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