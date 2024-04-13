«Филадельфия» обыграла и опередила в таблице «Орландо», поднявшись в зону плей-офф НБА

В ночь с 12 на 13 апреля мск на площадке «Веллс Фарго-центра» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НБА. Хозяева паркета «Филадельфия Сиксерс» в очной борьбе за повышение из зоны плей-ин Восточной конференции в зону основного плей-офф переиграли «Орландо Мэджик» со счётом 125:113.

Самым результативным игроком матча стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл — 32 набранных очка и 13 подборов. В концовке второй четверти лидер «Филадельфии» повредил колено и досрочно покинул площадку, отправившись в раздевалку, но после большого перерыва смог вернуться в игру.

Эта победа позволила «Сиксерс» подняться в зону плей-офф Востока, сместив «Мэджик» с шестой строчки турнирной таблицы. «Филадельфия» выиграла в седьмой раз подряд, пять побед из этой серии были одержаны после возвращения в строй Эмбиида, пропустившего несколько игр из-за травмы.