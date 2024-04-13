Леброн Джеймс кроссовером ушёл от соперника и набрал лёгкие два очка

На данный момент проходит матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло — 50:43 в пользу гостевой команды.

В середине первой четверти лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс стал автором эффектного момента после того, как набрал без сопротивления два очка, уйдя кроссовером от соперника. Как итог, клуб из Лос-Анджелеса повёл в счёте.

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В нынешнем сезоне 39-летний Джеймс принял участие в 69 матчах, набирая в среднем 25,5 очка, 8,2 результативной передачи и 7,2 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 53,8, трёхочковых — 41,2. На данный момент «озёрники» занимает 10-е место на Западе (45-35).