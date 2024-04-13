Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мемфис Гриззлиз — Лос-Анджелес Лейкерс 120:123, как сыграли, кто победил, результат матча регулярки НБА 13 апреля

73 очка Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Мемфисом»
Комментарии

В ночь с 12 на 13 апреля мск на арене «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл на выезде «Мемфис Гриззлиз» со счётом 123:120.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис

В составе гостей набрали 73 очка на двоих и оформили дабл-даблы их лидеры — Леброн Джеймс (37 очков, 10 подборов и пять результативных передач) и Энтони Дэвис (36 очков, 14 подборов и пять передач).

«Лейкерс» после двух поражений подряд одержали важную победу в борьбе за более удобную сетку плей-ин и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» проиграл четвёртую встречу регулярного чемпионата кряду, занимает на Западе 13-ю строчку таблицы и не имеет шансов на продолжение борьбы за чемпионский титул.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android