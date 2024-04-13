73 очка Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Мемфисом»

В ночь с 12 на 13 апреля мск на арене «ФедЭксФорума» в американском Мемфисе прошёл матч регулярного чемпионата НБА. «Лос-Анджелес Лейкерс» переиграл на выезде «Мемфис Гриззлиз» со счётом 123:120.

В составе гостей набрали 73 очка на двоих и оформили дабл-даблы их лидеры — Леброн Джеймс (37 очков, 10 подборов и пять результативных передач) и Энтони Дэвис (36 очков, 14 подборов и пять передач).

«Лейкерс» после двух поражений подряд одержали важную победу в борьбе за более удобную сетку плей-ин и поднялись на восьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Мемфис» проиграл четвёртую встречу регулярного чемпионата кряду, занимает на Западе 13-ю строчку таблицы и не имеет шансов на продолжение борьбы за чемпионский титул.