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Леброн за последнюю минуту матча с «Мемфисом» набрал 6 очков, принёсших победу «Лейкерс»

Леброн за последнюю минуту матча с «Мемфисом» набрал 6 очков, принёсших победу «Лейкерс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала побед со счётом 123:120.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Мемфис Гриззлиз: Джексон - 31, Пиппен Мл. - 28, Ларэвиа - 28, Гудвин - 23, Джемисон - 6, Аллен - 2, Симпсон - 2, Альдама, Уильямс, Кеннард, Уайт, Кларк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 37, Дэвис - 36, Хатимура - 14, Ривз - 13, Принс - 9, Винсент - 5, Расселл - 4, Динвидди - 3, Хэйс - 2, Мэйс, Реддиш, Кристи, Каслтон, Джайлс, Льюис

Примечательно, что Джеймс за последнюю минуту игры при счёте 118:117 в пользу «Мемфиса» самостоятельно набрал шесть очков кряду, которые оказались победными для клуба из Лос-Анджелеса. Сначала Леброн исполнил лэй-ап, затем штрафные броски, а напоследок — данк в быстром отрыве.

ВИДЕО

39-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 37 очков (13 из 20 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), девять подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-3».

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