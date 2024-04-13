Леброн за последнюю минуту матча с «Мемфисом» набрал 6 очков, принёсших победу «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз», в котором его команда одержала побед со счётом 123:120.

Примечательно, что Джеймс за последнюю минуту игры при счёте 118:117 в пользу «Мемфиса» самостоятельно набрал шесть очков кряду, которые оказались победными для клуба из Лос-Анджелеса. Сначала Леброн исполнил лэй-ап, затем штрафные броски, а напоследок — данк в быстром отрыве.

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39-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 41 минуту, набрав суммарно 37 очков (13 из 20 с игры, где 3 из 7 — трёхочковые), девять подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-3».