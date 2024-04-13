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Виктор Вембаньяма во время матча НБА набрал 17 очков в течение трёх игровых минут

Виктор Вембаньяма во время матча НБА набрал 17 очков в течение трёх игровых минут
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Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 121:120.

НБА - регулярный чемпионат
13 апреля 2024, суббота. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
121 : 120
Денвер Наггетс
Денвер
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 34, Мамукелашвили - 21, Коллинс - 15, Шампани - 14, Джонс - 14, Грэм - 11, Сиссоко - 8, Дюк - 2, Уэсли - 2, Буей, Грэй
Денвер Наггетс: Маррей - 35, Йокич - 22, Портер - 14, Гордон - 13, Браун - 11, Холидэй - 8, Джексон - 6, Уотсон - 6, Колдуэлл-Поуп - 5, Строутер, Тайсон, Джордан, Ки, Гиллеспи, Ннаджи

Вембаньяма в третьей четверти провёл удачный трёхминутный отрезок, за который он набрал 17 очков кряду. За этот период 20-летний француз реализовал четыре трёхочковых броска, два раза Вембаньяма набрал очки с трёхсекундной зоны и один раз — с линии штрафных.

ВИДЕО

Виктор, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (12 из 27 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-11».

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