Виктор Вембаньяма во время матча НБА набрал 17 очков в течение трёх игровых минут

Центровой и новичок «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Денвер Наггетс», в котором его команда одержала победу со счётом 121:120.

Вембаньяма в третьей четверти провёл удачный трёхминутный отрезок, за который он набрал 17 очков кряду. За этот период 20-летний француз реализовал четыре трёхочковых броска, два раза Вембаньяма набрал очки с трёхсекундной зоны и один раз — с линии штрафных.

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Виктор, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 34 очка (12 из 27 с игры, где 5 из 12 — трёхочковые), 12 подборов и пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-11».