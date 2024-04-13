Экс-игрок «Спёрс» назвал навык, в котором Виктор Вембаньяма сильно прибавил по ходу сезона

Чемпион НБА 1999 года в составе «Сан-Антонио Спёрс» Шон Эллиотт назвал атрибут, в котором наиболее сильно прибавил центровой техасской команды Виктор Вембаньяма в нынешнем сезоне.

«Он поменял свою игру в некоторых деталях, это уж точно. Если что-то выделить, то я бы назвал его игру в посте. Он стал чаще и лучше играть из этой позиции, он всё больше привыкает к физическому фактору в НБА.

На прошлой неделе, в матче с «Уорриорз», у него был шикарный момент, где он сделал два мощных движения в лоу-посте, а затем оформил данк с сопротивлением своего оппонента. В начале сезона он по-другому действовал и не мог пробиваться ближе к кольцу, а отходил из поста ближе на фланг», — приводит слова Эллиотта Hoopshype.

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Виктор Вембаньяма сделал приятный сюрприз юному фанату: